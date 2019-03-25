Öfkeli pilot eşinin bulunduğu binaya çarptı

Botsvana’da eşine sinirlenen bir pilot, uçağıyla eşinin de içinde bulunduğu kulüp binasına çarptı.

Yaşanan olayda pilot hayatını kaybetti.Çarpma yerel saat ile 18:20'de gerçekleşti. Kulüp yaptığı açıklamada, tesisin, hava trafik kontrol kulesinin yıkıldığını ve çevrede bulunan 13 aracın yandığını belirtti.

Yer basının görgü tanıklarından aktardığına göre, Viljoen, olaydan saatler önce davetsiz olarak partiye gidip eşi Natasha'yla kavga etti ve vurdu.

Partiye katılan bir kişi, "Orada karısıyla kavga etti ve karısına gerçekten vurdu. Herkes ona defolup gitmesini söyledi çünkü bir kadına bu şekilde davranamazsın" dedi.

Bundan sonra Viljoen'un 48 kilometre uzaklıkta bulunan Sir Seretse Khama Havaalanı'na gidip, Beechcraft Super King Air model uçağını çaldığı tahmin ediliyor.