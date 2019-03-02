Pakistan-Hindistan arasında tren seferleri yeniden başlıyor

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit, Hindistan-Pakistan arasında perşembe günü durdurulan Samjhota Ekspresi seferlerinin, pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Lahor kentinde basına açıklama yapan Raşit, Samjhota Ekpresinin pazartesi gününden itibaren devam edeceğini söyledi.

Raşit, Hindistan ve Pakistan arasındaki 28 Şubat'taki gerginliğin ardından hava sahasının kapatıldığını, uçak seferlerinin iptal edildiğini ve iki ülke arasındaki Samjhota Ekspresi'nin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren olayların ardından iki ülkede uçuşlar tamamen ya da kısman iptal edilmiş, Pakistan'ın Lahor kentiyle Hindistan'ın Yeni Delhi kentleri arasındaki tren seferleri de geçici olarak durdurulmuştu.

HİNDİSTAN PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.