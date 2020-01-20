Prens Harry, Kraliyet ailesinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Başka şansımız yoktu

Kendi isteğiyle eşiyle birlikte İngiltere Kraliyet ailesi 'üst düzey' üyeliğinden ayrılan Prens Harry, kararın Buckingham Sarayı tarafından kabul edilmesinin ardından ilk kez konuştu. Prens, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile geldikleri noktada 'başka şanslarının kalmadığını' söyledi.

Prens Harry, pazar günü bir yardım kuruluşunda yaptığı konuşmada, “Umudumuz, Kraliçe, Milletler Topluluğu ve askeri derneklerine kamu finansmanı olmadan hizmet etmeye devam etmekti. Ne yazık ki bu mümkün değildi, ”dedi.

Prens, Kraliyet ailesinden ayrılma kararının uzun yıllar süren tartışma ve mücadeleler üzerinde aldıklarını belirtti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yeni düzenleme altında Harry bir prens olarak kalacak ve çift İngiltere ve Kanada arasında zamanlarının çoğunu geçirecekleri yeni bir yaşam bölünmesine başlarken Duke ve Sussex Düşesi unvanlarını koruyacak. Ancak gelecekteki tören etkinliklerine veya kraliyet turlarına katılmayacaklar.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet ailesinden çekilmek istediklerini belirten Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu isteklerini resmi olarak onaylamıştı.

Kraliçenin kararı, Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanarak resmiyet kazandı. İngiliz medyasında geniş yankı bulan haberi bazı gazeteler, Brexit'ten esinlenerek "Megxit" başlığıyla duyurdu.