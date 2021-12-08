Putin: "Doğu Akdeniz'de tüm ihtilaflı konular diyalog yoluyla çözülmeli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le Soçi'de bir araya gelen Putin, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Moskova'nın Kıbrıs sorununun çözümüne bakışı hakkında konuştu.

Putin, "Kıbrıs sorunu konusunda, Rus tarafının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla belirlenen ve Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, tek uluslararası hukuki statülü bir federasyon kurulmasını öngören uluslararası hukuki çerçeveler kapsamında herkesin kabul edeceği, adil ve uygulanabilir bir çözüm aranmasına desteğini bir kez daha teyit ettik" dedi.

Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Putin, bu bölgedeki tüm ihtilaflı konuların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve bunun için bir engel bulunmadığını belirtti.

Rus lider, "O bölgede çıkan tüm zor sorunlara diyalog yoluyla çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Yunan tarafı da bu niyette. Rusya, buna her türlü desteği verecek ve bunun önünde bir engel görmüyor" dedi.