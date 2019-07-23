Rusya’dan İdlib açıklaması: Saldırıları biz düzenlemedik

Dün İdlib’de düzenlenen saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurulmuştu. Rusya saldırıları düzenlediği iddiasını yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İngiltere ve ABD tarafından finanse edilen Beyaz Baretlilerin kimliği bilinmeyen temsilcileri tarafından yapılan, Rusuçaklarınca Maaret el Numan’daki (İdlib eyaleti) bir pazar yerine saldırı düzenlendiği iddiası yalandır. Rusya, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin bu bölgesinde herhangi bir görevde bulunmamıştır.”