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Trump'ın seçimlerdeki rakibi Biden oluyor

Trump'ın seçimlerdeki rakibi Biden oluyor
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ABD'de demokratların aday adaylarından Bernie Sanders başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibinin ön seçimleri önde götüren Demokrat aday Joe Biden'ın olması bekleniyor. Biden, eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın yardımcılığı görevini yürütmüştü.

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