Trump üç buçuk ay aradan sonra ilk seçim mitingini 19 Haziran'da düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma günü Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Afrika kökenli Amerikalı toplum liderleri ile bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

COVID-19 salgını nedeniyle en son seçim mitingini 2 Mart'ta yapan Trump, "Oklahoma, COVID-19 ile mücadelede çok iyi bir iş çıkardı. İlk mitingi 19 Haziran Cuma günü burada yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetti.