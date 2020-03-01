Vatikan, Papa'nın koronavirüse yakalandığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı: Hafif bir rahatsızlık

Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Vatikan, Papa'nın hafif bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Papa'nın burnunu silerken çekilen fotoğraflarının ardından "Papa'da koronavirüs şüphesi" haberleri çıkmıştı. Bu haberlerin "Papa koronavirüse yakalandı" şeklinde artmasından sonra açıklama yapan Vatikan, Papa Francis'in hafif bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz perşembe günü Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti. Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı İtalya'ya komşu Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa'nın rahatsızlık geçirmesi dikkati çekti.

KORONAVİRÜS HABERLERİ YALANLANDI

Papa'nın koronavirüs geçirdiğine yönelik haberlerin artmasının ardından Vatikan bir açıklama yaptı. Papa'nın İtalya'da patlak veren koronavirüse yakalanmış olabileceği iddialarını Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni reddetti. Papa'nın hafif bir rahatsızlık geçirdiğini dile getirdi.

NELER OLMUŞTU?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa ülkelerinden İtalya'yı da vurdu. Koronavirüs nedeniyle İtalya'da bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybederken bin 128 kişi de de virüs tespit edildi. Türkiye de İtalya'da görülen koronavirüse önlem olarak bu ülkeyle uçuşları karşılıklı olarak durdurdu. Papa da geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinliklerde insanlarla çok sık temas etmesinin ardından burnunu silerken görülmesi akıllara "Papa koronavirüse mi yakalandı?" sorularını getirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2020, 23:05