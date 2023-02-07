Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türk ve Yunan kurtarma ekiplerine Türkçe övgüde bulundu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine övgüde bulunup teşekkür etti.
Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmalarıyla bugün 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızını enkaz altından kurtarmıştı.
EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.