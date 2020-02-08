Yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de insanlar evlerinde yaka paça gözaltına alınıyor

Koronavirüs nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Çin'de özel koruyucu kıyafetler giyen yetkililer, insanları evlerinde yaka paça gözaltına almaya başladı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çin Sağlık Komisyonu dün 86 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, toplan can kaybı 724'e yükseldi. Yetkililer, virüsle enfekte olan vaka sayısının ise 34 bin 546 olduğunu açıkladı. Bu hastaların 6 bin 101'inin sağlık durumu ciddiyetini korurken, 2 bin 50'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

BÖLGEDEN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Ölümlerin ikisi hariç tümü Çin ana karasında yaşandı. Çin'e bağlı Hong Kong ile Filipinler'de de birer kişi hayatını kaybetti. Virüsün ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Wuhan kentinde çekilen dehşet verici görüntüler uluslararası medyaya yayınlanmaya devam ediyor.