(Serdar Şengül / Bakü)

29 Mayıs tarihinden itibaren Circus Sea Breeze sahnesinde uluslararası düzeyde yeni bir program olan “Aqua Tigers Circus” sunulacak.

Bu eşsiz şovda su, ışık, müzik ve duygular bir araya gelerek sahne adeta büyülü bir dünyaya dönüşecek.

Gösteride dünyanın farklı ülkelerinden gelen yıldız sanatçılar sahne alacak: su temalı özel numarasıyla Avrupalı denge ustası, Rusya'dan hava akrobatları, Moğolistan'dan esnek kontorsiyonistler, Güney Amerika’dan ip cambazları, kadınlardan oluşan hullahup grubu ve Latin Amerikalı bir palyaço performans sergileyecek.

Etkinliğin zirve noktası ise üç farklı türden kaplanların yer aldığı eşsiz bir gösteri olacak – bengal, beyaz ve nadir görülen pembe kaplanlar. Dünyada eşi benzeri olmayan bu numarayı, Monte Carlo Uluslararası Sirk Festivali'nin kazananı, İtalya’nın Onurlu Sanatçısı Bruno Toni sunacak.

Etkinliğin organizatörü, “Sirk Oscarı” ödüllü Allahverdi İsrafilov, geleneğine sadık kalarak şovun ilk gününü koruma altındaki çocuklara, özel gereksinimli çocuklara, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına adayacak.