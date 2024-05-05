Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından ebelere armağan edilen “21-28 Nisan Ebelik Haftası”nda etkinlikler düzenliyor.

Birlik başkanı Ali Özgöçmen’in verdiği bilgiye göre, hafta nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğinde düzenlenen “İklim Sorununda Hayati Bir Çözüm Ebeler” içerikli seminerin ardından bugün de Türkiye Ebeler Derneği işbirliğinde “5 Mayıs Dünya Ebeler Günü” nedeniyle 3 gün sürecek “Elektronik Fetal İzlem Eğitimi” başladı.

Özgöçmen, UNESCO tarafından 2023 yılında “Somut olmayan kültürel bir miras” olarak ilan edilen ebelik mesleğiğnin, dünyanın en eski ve hiç eskimeyecek nadir bir profesyonel meslek olduğuna işaret ederek, “Annenin ve yeni doğanın her anında en yakınında olan, sevgi, merhamet, bilgi ve becerinin simgesi olan tüm ebelerimizin dünya Ebeler gününü kutlar saygılar sunarız” dedi.