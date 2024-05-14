Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, sektör olarak yaşadıkları ithamların hiçbirini hak etmediklerini belirterek, eczacıların çok ciddi psikolojik baskı altında olduğunu söyledi.

“Yargının vereceği karara hepimizin boynu kıldan incedir” diyen Öksüz, sahte reçete soruşturması kapsamındaki tahkikatın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını, davaların bir an önce getirilmesini ve meslektaşlarının aklanmasını beklediklerini kaydetti. Öksüz, bugüne kadar 66 eczacı ve 17 hekimin sorgulama kapsamında teminata bağlandığı bilgisini de verdi.

Eczacılar Birliği, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Birlik binasında yer alan toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

-Öksüz

Birlik Başkanı Umut Öksüz konuşmasına, bilimsel eczacılığın 185’inci yılı olduğunu belirterek başladı.

Birliğin 465 üyesi olduğunu, üyeler arasında 364 tanesinin eczanesi bulunduğunu dile getiren Öksüz, 72 ecza deposuyla ülke sağlık sistemine aktif bir şekilde hayat verdiklerini söyledi. Öksüz, buna karşın eczacıların, ilacı sadece raftan alıp, hastaya ulaştıran kişiler olarak anıldığını ifade etti.

Eczacının ilaç tedavisine ait problemleri tespit ettiğini, önlediğini ve çözdüğünü kaydeden Öksüz, eczacının ilaç israfını önleyerek, akılcı ilaç kullanımını sağlandığını söyledi.

Öksüz eczacının ayrıca, başta sağlık personelleri olmak üzere hasta ve hasta yakınlarına ilaç danışmanlığı sağlandığını ve hasta takibi yapıldığını belirtti. Eczacının kararlarında hata yapma lüksü olmadığını vurgulayan Öksüz, eczacının hasta odaklı, çözüm odaklı diyaloğu sağladığını kaydetti.

Eczacının, karar verme, uygulama, iletişim ve etkin yönetim becerilerini bir arada yapabildiğini ve bilgisi, öngörüsü, mesleki sorumluluğu ile hizmet verdiği toplumda sağlık alanında önderlik yaptığını ifade eden Öksüz, eczacının değişen ve gelişen dünyayı takip etmek zorunda olduğuna işaret etti.

Öksüz, eczacının, kendisini ve bilgilerini sürekli güncelleyip, öğrenmeyi yaşam biçimi haline getirdiğini ifade ederek, eczacının, yeni ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve bilimsel kanıtlara dayanan tabanın etkin şekilde kullanılmasını sağladığını kaydetti.

Eczacının, akılcı ilaç kullanımı konusunda bilimsel ve mesleki eczacılık uygulamalarını etkin bir şekilde araştırdığını ve katkı koyduğunu belirterek, tüm bilgisini ve becerisini yarar sağlayacak şekilde aktarabildiğini, hastaya ve hasta yakınlarına yapmaları gerekeni öğretip, paydaşlarına ilaç konusunda destek verdiğini söyledi.

Eczacının, pandemi döneminde canı pahasına hizmet verdiğini vurgulayan Birlik Başkanı Öksüz, o dönemde vatandaşların, tencerelerle, tabak-çanaklarla, alkışlarla eczacıya teşekkür ettiğini hatırlattı.

-“Eczacı sizin her daim sağlık danışmanınızdır”

Eczacının, bilgisine ücretsiz erişilen tek sağlık profesyoneli olduğunu dile getiren Öksüz, eczacının, 7/24 ulaşılan sağlık bekçisi olduğunu belirtti.

“Eczacı, randevusuz kapısından içeri girdiğiniz tek sağlık merkezidir. Eczacı sizin her daim sağlık danışmanınızdır” diyen Umut Öksüz, “Eczacı raftan ilacı alıp veren kişi değil saydığımız ve sayamadığımız tüm unsurlardır” şeklinde konuştu.

-“66 eczacı, 17 hekim teminata bağlandı”

Sahte reçete soruşturması kapsamında devam eden tahkikata da değinen Öksüz, bugüne kadar 66 eczacı ve 17 hekimin sorgulama kapsamında teminata bağlandığını kaydetti.

Masumiyet karinesinin yok sayıldığı öncü sektör olduklarını dile getiren Öksüz, “Çok üzgünüz. Gönül isterdi ki ülkemizde de masumiyet karinesi herkes için geçerli olsun” dedi.

-"Kalbimiz kırık ama başımız dik...Yaşadığımız ithamların hiçbirini hak etmedik”

“Bekliyoruz. Kalbimiz kırık ama başımız dik bir şekilde bekliyoruz” diye konuşan Öksüz, hiç kimsenin beyaz önlüklerine leke süremeyeceğini kaydetti.

“Yargının vereceği karara hepimizin boynu kıldan incedir. Herkes yargının vereceği kararı beklemek zorundadır” diyen Öksüz, sektör olarak yaşadıkları ithamların hiçbirini hak etmediklerini söyledi.

Öksüz, suçlu varsa cezasını çekeceğini belirterek, eczacıların çok ciddi psikolojik baskı altında olduğunu söyledi.

“Bizlerin hala birçok hesabı bloke, kimliklerimiz yok, pasaportlarımız yok, yurt dışı yasaklarımız var, her hafta ispatı vücutlara gidiyoruz” diye konuşan Öksüz, polis tarafından tahkikatın sağlıklı şekilde tamamlanmasını, davaların bir an önce getirilmesini ve meslektaşlarının aklanmasını beklediklerini kaydetti.

Yaklaşık iki gündür ülke genelindeki reklam panolarında duygularını yansıttıklarını dile getiren Öksüz, “Yaşattıklarınızı ve yaşadıklarımızı asla unutmayacağız” dedi.

14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kendi içlerinde kutlamak istediklerini ifade eden Öksüz, reklam panolarında dahi “14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu ols…” yazdıklarına dikkat çekti.

Umut Öksüz, tarihlerinde ilk defa bu kadar, buruk, kırgın mesleki bir gün yaşadıklarını söyledi.

Bugün saat 14.00 itibarı ile eczacıların sosyal medya profillerinde, beyaz önlükleri ile eczanelerinin önlerinde ellerinde afişle çekilen bir fotoğraf paylaştıklarına işaret eden Öksüz, afişte, “Bugün 14 Mayıs mesleki onuru ayaklar altına alınan biz eczacıların günü... 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun” yazdığını ifade etti.

-“Yargının kararı belki de bizim bir şey söylemimize gerek bırakmayacaktır”

Öksüz, bir soru üzerine, “Vakti geldiğinde her şey söylenecektir. Yargının kararı belki de bizim bir şey söylemimize gerek bırakmayacaktır” yanıtını verdi.