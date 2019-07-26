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Dolar, Sterlin ve Euro’da son rakamlar
Ekonomi
26 Temmuz 2019 Cuma 10:15
Muazzez Gazihan
Dolar, piyasada 5,70 lira civarında hareket ediyor.
Euro 6,36 lira
Sterlin ise 7.10 civarında yer alıyor.
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