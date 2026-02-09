Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, Ektam'da grevin devam ettiğini kaydetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kolozali, şu ifadeleri kullandı:

''Gelinen son noktada Ektam Kıbrıs ltd ve bakanlıkla olan diyalog süreci çökmüştür. Bakanlık yine tarafını seçmiş patrondan yana olmuştur.

Grevimiz devam etmektedir Herkesin desteğine ihtiyacımız var.''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Süreçteki temel önceliğin çalışma barışının korunması ve çalışanların yasal haklarının gözetilmesi olduğunu vurgulamıştı. Açıklamada, bakanlığın arabuluculuk görevini üstlendiği belirtilmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise bugüne kadar çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ücret, izin veya sosyal hak şikâyeti bulunmadığı belirtilmişti.