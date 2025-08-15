Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Güneşköy Trafo Merkezi’nde geçen hafta meydana gelen arıza sonrası ülke genelinde yaşanan 17 saatlik elektrik kesintisinin, şebeke koruma ekipmanlarının doğru değerlerle ayarlanmamasından kaynaklandığını iddia etti.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Tuğcu, santral çıkışı dışında meydana gelen bir trafo merkezi veya iletim hattı arızasının normalde tüm şebekeyi devre dışı bırakmayacağını belirterek, yaşanan olayı “lokal bir arıza sonrası ortaya çıkan absürt bir durum” olarak nitelendirdi.

Tuğcu, olay sonrası “hacker saldırısı” ve “sabotaj” iddialarının gündeme geldiğini, polisin ve yurt dışından gelecek özel ekiplerin inceleme yapacağının açıklandığını belirterek, patlayan trafo merkezinde soğutma sistemi ile klimaların hala çalışmadığını ve bunun da soruşturma dosyalarına eklenmesi gerektiğini savundu.

- “Sistem kendini koruyabilirdi”

Yüksek gerilim hatlarında veya trafo merkezlerinde arıza meydana geldiğinde, şebeke koruma elemanlarının arızalı bölgeyi izole ederek üretim-tüketim dengesini saniyeler içinde sağladığını ve bu amaçla şebekede frekans ve akımı takip eden röle cihazlarının kullanıldığını söyleyen Tuğcu, bu cihazların doğru değerlerle çalışmasının şebekenin sağlıklı işleyişi için kritik olduğunu belirtti.

“Şebekeye yeni trafo merkezi eklendi, frekans rölelerinin ayarı güncellenmedi” diyen Tuğcu, şebekeye yeni iletim hattı veya trafo merkezi eklendiğinde frekans rölelerinin ayarlarının yeni duruma göre güncellenmesi gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını ileri sürdü.

Yüksek gerilim hatlarında bakım yapan ekibin dağıtıldığını ve üç yıldır bakım yapılmadığını da iddia eden Tuğcu, bu nedenle koruma ekipmanının doğru değerlerle çalışır durumda tutulmadığını savundu.

Yaşanan kesintinin soruşturma dosyalarına bilgi ve veriye dayalı olarak eklenmesi gerektiğini belirten Tuğcu, sürecin “fanteziler ve manipülatif algılar” yerine mühendislik bilimi ve yöneticilerin teknik yeterlilikleri çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti.