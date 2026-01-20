Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, dün akşam KKTC genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin, yıllardır çözülemeyen plansızlık, ihmal ve kötü yönetimin bir sonucu olduğunu savundu.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, halkın en temel ihtiyaçlardan biri olan elektriğe dahi kesintisiz erişemediğini belirterek, sorumluların yaşananlara karşı sessiz kaldığını ifade etti.

Altyapı yatırımı ve kriz yönetiminin bulunmadığını ileri süren Tuğcu, her kesintinin “arıza” denilerek geçiştirilemeyeceğini kaydetti. Yaşananların artık teknik bir sorun olmaktan çıktığını kaydeden Tuğcu, "bunun açıkça bir yönetim sorunu olduğunu" söyledi.

Elektrik kesintilerinden esnafın, öğrencilerin ve hastaların mağdur olduğunu belirten Tuğcu, “Bedeli her zaman halk ödemektedir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının karanlıkta yaşamaya mahkûm olmadığını ifade eden Tuğcu, sorumluların açıkça ortaya konmasını, kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirilmesini ve ihmallerin hesabının verilmesini talep etti.

Tuğcu, “Susmak çözüm değildir. Bu düzen değişene kadar konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.