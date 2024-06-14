Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Ercan Havaalanı'nın 92 milyon TL'lik birikmiş borcu olduğunu gerekçe göstererek Ercan Havaalanı Terminali'nin elektriğini kesmek için Meriç Trafo Merkezi'ne gitti.

Polis, El-Sen üyesi KIB-TEK çalışanlarının trafo merkezine girişine izin vermedi. Polisle El-Sen ve sendikaya destek verenler arasında arbede yaşandı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, "Bir gece ansızın gelip bu elektriği keseceğiz" diyerek, yasaların uygulanmasına engel olduğu görüşünü belirttiği polisler hakkında da şikayetçi olacaklarını açıkladı.