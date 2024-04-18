Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil, özel hayatın gizliliğiyle ilgili yasanın değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Elcil yazılı açıklamasında, bu yasa nedeniyle gazetecilerin ellerine geçen resmi belgeleri kamu yararı için olsa bile yayınlamada sorun yaşadığını, baskı altına alındığını savunarak, bu uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Bu yasayı yapanın ve savunanın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olduğunu ifade eden Elcil, “Bu yasanın amacından saptırılan bölümlerinin değiştirilmesi için derhal girişimde bulunmalıdır. Bu yasayı savunmak ayrılıkçı rejime hizmet etmek ve en temel insan hakkı olan düşünce, fikir ve ifade özgürlüğüne zincir vurmaktır” dedi.