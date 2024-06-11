Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ülkede yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaparak, “Elektrik sorununa köklü çözüm üretmek kaçınılmaz hale geldi” dedi.

Odadan konuya ilgili yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte elektrik üretiminin “yetersiz” duruma düştüğü ve hatların yüklenmesiyle birlikte “arızalar oluştuğu” ifade edilerek, bu durumun elektrik sorununun giderek büyümekte olduğunu ve her yönü ile başlıca sorun haline geldiğini bir kez daha kanıtladığı belirtildi.

-“Arz miktarının artırılması yeterli değil, şebekenin de yenilenmesi gerekiyor”

Oda, “Yıllardan beri tartışıldığı halde bir türlü çözülemeyen bu sorunun ortadan kalkması için arz miktarının artırılmasının yetmeyeceği ve şebekenin de yenilenmesi gerektiği gün gibi ortadadır.” diyerek, devamla şu ifadelerde bulundu:

“Tam da bu nedenle elektrik alanına bilimsel gelişmelere uygun yeni yatırımlar yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sorunun köklü çözümü yeni teknolojilere uygun yeni yatırımlar yapılmasıdır. Bu yatırımlar, güneş enerjisinden daha fazla yararlanmamıza da olanak sağlayacak ve elektrik maliyetlerini düşürecektir.”

-Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, açıklamasında, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusuna da değinerek, şu ifadelerde bulundu:

“KTTO, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi amacıyla imzalanan protokolün titizlikle takip edilmesi ve uygulamada hiçbir aksaklığa olanak verilmemesi; bu çalışma ile paralel bir şekilde elektrik şebekesine yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak modellemeye gidilmesi ve uygulamaya başlanması gerektiği görüşündedir.”