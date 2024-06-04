Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit ve Mali İşler Sorumlusu Mehmet Özdağ, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

GMB’den verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Kibrit, KTOÖD’nin yürüttüğü ‘’Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi’’ ile ilgili Başkan Uluçay’ı bilgilendirdi.

KTOÖD Başkanı Kibrit yaptığı açıklamada, ‘’Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi’’ ile engelli bireylerin hem özel sektör hem yerel yönetimlerde istihdamlarının artırılmasına yönelik bir çalışma yürütülmesinin amaçlandığını ifade ederek, bu kapsamda GMB Başkanı Uluçay’ın da destek ve iş birliğine ihtiyaçları olduklarını kaydetti.

GMB Başkanı Süleyman Uluçay da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, engelsiz bir yaşam için herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı. Bu kapsamda GMB Sosyal Destek Hizmetleri Birimi çatısı altında birtakım çalışmalar sürdürüldüğünü ifade eden Uluçay, daha refah ve çağdaş koşullarda yaşanabilir bir Gazimağusa yaratmak için çalışmaların geliştirilerek artırılacağını söyledi.

Gazimağusa halkının her dönemde iş birliği konusunda örnek olduğunu ifade eden Uluçay, KTOÖD’nin ‘’Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi’’ne destek belirterek GMB’nin destek ve iş birliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.