Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, otizmli öz oğluna 7 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan F.G.’yi 30 yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme, suçun mağdurun savunmasızlığı nedeniyle vahametini vurguladı.

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, suçun otizmli ve savunmasız bir çocuğa karşı baba tarafından işlenmiş olmasının vahameti artırdığını belirtti.

Savcı İbrahim Ruso ile sanık avukatı Kıvanç Manyera’nın hazır bulunduğu duruşmada Aksun, “Bir babanın çocuğu için güvenli liman olması gerekirken, onu kabusa sürükledi” ifadesini kullandı.