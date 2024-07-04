Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6’ncı parselde ruhsat sahibi İtalyan ENI şirketinin, buradaki haklarını satma olasılığı bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi “ENI Mendil Sallıyor” başlıklı haberinde, Bloomberg’in önceki gün yayınladığı habere atıfta bulunarak ENI 'nin 4 milyar dolar değerindeki doğalgaz sondaj faaliyetleriyle ilişkili mülkiyet haklarından cayma olasılığını tartıştığını ve 6’ncı parseldeki haklarının da bu olasılık dahilinde olduğunu yazdı.

Gazete, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun önceki gün yaptığı açıklamada, şirketten böyle bir bilgi almadıklarını; aksine TOTAL şirketiyle birlikte 6’ncı parseldeki “Kronos” yatağının hızlı bir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Haberde, Papanastasiu’nun dün de, hala ENI’den kendilerine bu doğrultuda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söylediği ifade edildi.