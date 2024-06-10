Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı süresince ve sonrasında özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 878 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın, KKTC’deki bayram tatili ve sonrasını kapsayan 14-23 Haziran tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 439 gelen, 439 da giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Türkiye’den KKTC’ye yoğun bir yolcu akışı beklendiği kaydedilen açıklamada, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin, yolcuların uçuşlarının daha güvenli, rahat ve huzurlu olması için tüm önlemleri aldığı belirtildi.

-Bayramın ilk gününde 98 uçak…

Havalimanında en fazla yoğunluğun 16 Haziran günü yaşanacağı ifade edilen açıklamada, bayramın ilk gününe denk gelen pazar gününde, 49 geliş ve 49 da dönüş olmak üzere 98 uçağa hizmet verileceği kaydedildi.

Açıklamada, 14 Haziran’da 44 geliş 44 gidiş, 15 Haziran’da 44 geliş 44 gidiş, 16 Haziran’da 49 geliş 49 gidiş, 17 Haziran’da 43 geliş 44 gidiş, 18 Haziran’da 39 geliş 38 gidiş, 19 Haziran’da 42 geliş 42 gidiş, 20 Haziran’da 45 geliş 45 gidiş, 21 Haziran’da 39 geliş 39 gidiş, 22 Haziran’da 47 geliş 47 gidiş ve tatilin son günü olan 23 Haziran Pazar günü ise 47 geliş 47 gidiş sefer yapılmasının beklendiği belirtildi.

-Özçelik: “Gerekli tüm önlemler alındı”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik konuyla ilgili açıklamasında, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı günlerde ve saatlerde ilave planlamalar yapıldığını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların maksimum konforu için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Özçelik, yolcuların uçuşlarında sorun yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özçelik, şunları kaydetti:

“14-23 Haziran arasındaki 10 günlük dönemde Ercan Havalimanı’na 878 uçuş yapılacak. 10 günlük dönemde en fazla yoğunluk, bayramın ilk gününe denk gelen pazar günü 49 geliş, 49 da dönüş olmak üzere 98 sefer ile yaşanacak.”

Özçelik, Kurban Bayramı boyunca yoğun bir trafik bekledikleri için öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJet Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları, Fly Kıbrıs Hava Yolları, Freebird Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Özçelik, “Bu vesile ile tüm halkımıza sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun” dedi.