Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği ile Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde, Ercan Havalimanı’nda üç aşamalı senaryoya dayalı yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikatı yerinde takip eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tatbikat sayesinde itfaiyecilerimizin ne kadar başarılı olduğunu görme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

-Arıklı, katkı koyan tüm kurumlara teşekkür etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, başarılı organizasyon nedeniyle Sivil Havacılık Dairesi, Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü ve ambulans gönderen Kolan British Hospital’a teşekkür ederek “Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleşen tatbikat sayesinde, itfaiyecilerimizin büyüyen havalimanımızda ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ne kadar başarılı olduğunu görme fırsatı bulduk” dedi.

Bakan Arıklı, Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nin Ercan Havalimanı yeni terminalinin hemen yanında bulunan yeni binasına taşındığını, burada çok daha iyi şartlarda, modern ekipmanlarla ve çok daha motive bir şekilde çalışacaklarına inandığını söyledi. Arıklı, “Meydan İtfaiye Şube Amirliğimiz, Ercan Havalimanı’nı her türlü yangın tehlikesine karşı koruyabileceğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Arıklı, tatbikatın başarılı geçmesi nedeniyle Sivil Havacılık Dairesi’ni, Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü’nü, Meydan İtfaiye Şube Amirliği’ni ve tüm çalışanları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ercan Havalimanı eski terminali apronundan tatbikatı izleyen Bakan Arıklı’ya, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Enver Öztürk, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ile üst düzey polis ve itfaiye personeli eşlik etti.

-Yangın tatbikat senaryosu

Tatbikatın senaryosuna göre, ilk aşamada Ercan Havalimanı tünel çıkışında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 29 pistinin güney tarafında meydana gelen kazada araçlardan biri alev alırken, diğerinin içinde de bir kişi mahsur kaldı.

İhbarın ardından Meydan İtfaiye Şube Amirliği ekipleri alev alan araca kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Diğer yandan, aynı kazaya karışan ikinci aracın içinde mahsur kalan bir şahıs, itfaiyenin hidrolik kesme ve ayırma makineleriyle araç içinden çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Senaryonun ikinci şamasında ise, tünel çıkışındaki trafik kazası nedeniyle meydana gelen yangın, havaalanı içerisine sıçrayarak 29 pistinin yakınlarına kadar ulaştı. Ercan İtfaiye Şube Amirliği ekipleri de çok kısa bir süre içerisinde piste ulaşmakta olan yangına müdahale ederek söndürdü.

-Smart binada yangın

Tatbikatın üçüncü aşamasında, Sivil Havacılık Dairesi Smart Bina’da elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Binanın içinde ve dışında yükselen alevlere ilk olarak Ercan İtfaiye Şube Amirliği ekipleri, ardından Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Smart Bina’da çalışan personelin büyük çoğunluğu, yangının başlamasının hemen ardından binadan çıkarak önceden belirlenen yerde toplanmasına rağmen içeride beş çalışan mahsur kaldı. Meydan İtfaiye Şube Amirliği ekipleri, dumanla dolan binanın içine oksijen tüpü ve maskeleriyle girerek üç çalışanı kurtardı. Kurtarılanlardan birinin durumunun ağır olması nedeniyle, olay yerine intikal eden ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Binanın içinde mahsur kalan diğer iki çalışan ise Lefkoşa İtfaiye Müdrülüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlardan birinin durumunun ağır olması nedeniyle yine ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

(DOĞ/FEZ) Fotoğraflı