T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı, 2024 yılı sonunda yolcu sayısı olarak 5 milyon sınırına yaklaştı.

2024 yılı sonunda Ercan Havalimanı’na gelen ve giden yolcu sayısı 4 milyon 842 bin 134’e ulaşırken, uçak seferi sayısı 30 bin 865’e yükseldi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nın işletmesini aldıkları 2013 yılından itibaren özellikle yolcu konforu ve emniyeti ile uçuş güvenliğini daima ön planda tuttuklarını vurguladı. 2013 yılında 2 milyon 923 bin yolcu ve 21 bin 648 uçağa hizmet veren Ercan Havalimanı’nın, 2018’de 4 milyon yolcu ağırladığını kaydeden Özçelik, 2023 yılında 3 milyon 990 bin 324 yolcu 26 bin 693 uçak seferi ve 2024 yılında ise 4 milyon 842 bin 134 yolcu ve 30 bin 865 uçak seferi rakamlarına ulaştıklarını belirtti.