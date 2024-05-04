Ercan Havalimanı ve Gönyeli’de uyuşturucu bulundu, 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Ercan Havalimanı’nda, ülkeye giriş yapan C.K. (E-46) ve U.K.Ç.’nin (E-51) tasarruflarında bulunan valizlere, Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polis tarafından valizlerinde yapılan aramada toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında da, M.O.A.E.M. (E-25), M.Ş. (E-21), A.B.A (E-24), ve A.A.M.S.M.’nin (E-33) kalmakta oldukları iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda, toplam 315,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da silahlı saldırı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu içerisindeki ofise ait sineklik kapısının R.Z. (E-54) tarafından kasten kırılıp hasara uğratıldığı gerekçesiyle, Ş.Z. (E-59) kanunsuz olarak tasarrufuda bulundurduğu Ö.K. (E-28) adına kayıtlı av tüfeği ile ofis içerisinde ateş açtı. Bu sırada söz konu işyerinde çalışan M.A.K.’nın (E-22) sol göz kapağına saçma isabet ederek yaralanmasına sebep oldu. M.A.K. kaldırdıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. R.K., Ş.K. ve Ö.K. ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Kalkanlı’da hırsızlık

Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden E.I.Ş.’nin (K-21), market içerisinde satışa sunulan toplam 873,18 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Aydınköy’de yangın

Aydınköy’de İbrahim Şahali’ye ait narenciye bahçesinin kenarında yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, 21 adet narenciye ile 2 adet zeytin ağaçları ve 16 metre uzunluğundaki damlama lastiği yandı. Soruşturma devam ediyor.