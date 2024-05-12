Sınırsız sevgi ve fedakârlıkla toplumun geleceğini yetiştiren annelerimiz Anneler gününde KKTC’nin yurt dışına açılan penceresi olan Ercan Havalimanı’nda yine unutulmadı.

T&T Havaliamanı İşletmeciliği, fedakârlık, sonsuz ve koşulsuz sevgi kelimelerinin vücut bulan hali olan

Annelere Kıbrıs kültürünün simgelerinden olan ve yine kadınlarımızın, annelerimizin el emeği göz nuru ile ilmek ilmek dokuduğu Lefkara işlemeli cüzdanlar, takı ve aynalar verdi. Ayrıca, Ercan Havalimanı’nın instagram: kibrisercanhavalimanı, Facebook: Ercan Havalimanı, Twitter: @TTErcanAirport isimli sosyal medya hesaplarından Anneler Günü’ne özel video paylaşıldı.

Hediyelerin içerisinde ise “Gelecek güzel günlerin hayali içimizdeyse, o da sizin gibi harika anneler tanıyor olmamızdandır. Anneler Gününüz kutlu olsun. T&T Havalimanı İşletmeciliği” yazıldı. Duygu yüklü video sosyal medyada da ilgi gördü. T&T Havalimanı İşletmeciliği, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı ve sağlıklı günler diledi.

Editör: Burhan CANBAZ