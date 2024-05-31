Erdemli, Yiğitler ve Kırıkkale köylerinde yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bazı köy yolları araç trafiğine kapatılacak.

Erdemli-Yiğitler köyü arasındaki yol cumartesi ve pazar, Erdemli-Kırıkkale köyü arasındaki yol ise pazartesi, salı ve çarşamba günleri trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asfalt çalışmaları KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, muhtelif üçüncü sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları yapım, onarım ve üstyapı takviyesi işleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Ulaşım alternatif yol güzergâhından sağlanabilecek.