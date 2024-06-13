Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

Görüşmede Gazze'de gerçekleşen katliamlar ele alındı

Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.

Savunma sanayii alanında işbirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kral Felipe’i en kısa vakitte mutlaka Türkiye’ye beklediğini söyledi.