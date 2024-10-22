MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir." dedi.

Bahçeli şöyle devam etti;

"Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde milli kucaklaşmayla yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı, bölünmemizi bekleyenleri mahv-ı perişan edelim.

Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."