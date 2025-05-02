Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi münasebetiyle yurt dışından gelen katılımcıları İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Kaynakların Teminatı Geleceğin Yeniden İnşası temasıyla düzenlenen bu anlamlı zirveye hepiniz hoşgeldiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumların ülkeler ve enerji sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Enerji dönüşümü, madencilik, arz güvenliği, kritik minareler ve hidrokarbonlar gibi önemli meselelerin ele alınacağı zirveyi son derece isabetli bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirvenin enerji sektörü başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliklerine önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Sayın bakanlar ile birlikte tüm katılımcılara programa yapacakları kıymetli katkılar için şimdiden şükranlarımı sunuyor zirvemizin bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Türkiye hem doğal kaynakları, hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. Ana geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği doğrudan veya dolaylı tüm dünyayı ilgilendiren bir meseledir.

İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti.

Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak. (Sakarya Gaz Sahası) 2026 yılı içerisinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk.

Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor.