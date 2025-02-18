Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.