Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ikinci günde ilk olarak Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Moğolistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin köklü kültürel ve tarihi bağları bulunan Moğolistan ile ilişkilerin her alanda daha üst düzeylere çıkarılmasının önemli olduğunu, bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.