TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed'in, Türkiye ile ilişkileri düzeltme konusunda bir adım attığı anda kendilerinin de o yaklaşımı göstereceğini belirterek, "Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir." dedi.

Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını izlediği Almanya ziyaretinin ardından yurda dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Almanya'daki turnuva öncesinde beklentiniz neydi? Takımın gösterdiği performans sizi ne kadar tatmin etti? Turnuvada en beğendiğiniz oyuncularımız kimlerdi? EURO 2032'ye ev sahipliği yapacağız. Bu turnuvadan hangi deneyimleri oraya taşıyacağız?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Şunu çok açık, net söylemem lazım. Ben bu maçlarda görev alan futbolcularımızın hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Hepsi de gerçekten ortaya kabiliyetlerini döktüler. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de orta saha da." şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu'nun hırslı bir futbolcu olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, futbol oynadığımız zaman hocamız bize derdi ki, 'oğlum topu yiyeceksiniz.' Top yenir mi? 'Yiyeceksiniz.' Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'gidemez' dedi. Ferdi'nin de istikbaliyle oynamamak lazım. Maşallah Barış Alper de gayet iyi. Arda'yı zaten konuştuk. Ondan sonra geride Abdülkerim stoper olarak oynadığı zaman iyiydi. Libero olarak oynadığı zaman yine iyiydi.

Şimdi mesela Portekiz'de özellikle libero olarak Beşiktaşlı Pepe. Şu anda 41 yaşında. Yani 41 yaşında bir adam geri dörtlüden orayı nasıl koordine ediyorsun? 50 metre, 60 metre, 70 metre, topları dağıtması olayı rastgele olay değil. Ronaldo 38 oldu o da aynı. Mesela Ronaldo'nun en çok dikkatimi çeken özelliği, hava toplarındaki hakimiyeti. Gol olarak zaten penaltıdan iki golü var. Bir uzatmada attı, bir de bir önceki penaltıdan attı, bir de kaçırdı. Özetle bizim milli takımımızda 'şu daha iyidir, bu değildir' diyeceğim hiçbir futbolcumuz yok. Hepsi de sahada işin hakkını verdi. Hepsinin de gözlerinden öpüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu deneyimlerin 2032'ye yansıtılacağını belirterek, "Orada da İtalyanlarla dayanışmamız çok çok önemli. Zaten İtalyanlarla beraber bu işi üstlenmek biraz altyapı sebebiyle, tesisler sebebiyle oldu. O zaman Montella İtalyan olarak yine görevinin başında olursa işimiz herhalde daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

-"Montella kendini ispatlamış bir isim"

"Vincenzo Montella için ne düşünüyorsunuz, teknik direktörlüğünü beğeniyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Her teknik direktörün savunulan yanı olur. Hatasız insan olmayacağı gibi hatasız teknik direktör de olmaz. Basketbolda, voleybolda da koçlar var onlarda da durum aynı. Montella bir defa kendini zaten ispatlamış bir insan. Şimdi bugün hemen saldırmaya başlamışlar. Neymiş? 'Değişiklikleri zamanında yapmamış.' Yok artık, bırak da yani onu da o yapsın. Yok '60'ıncı dakikada olması lazım işte, niye 60'ıncı dakikada olmamış?' Yani ben işin bu yanında değilim. O kendini zaten ispatlamış bir isim. Dolayısıyla da elinden geleni ortaya koymaya çalışıyor, yapıyor. Galip geldiği zaman takım, Montella iyi, mağlubiyet olduğu zaman kötü. Bunlar şık şeyler değil. Hele hele bir Cumhurbaşkanı olarak bana hiç yakışmaz. Biz sadece 'Elinden geleni yaptı' dedik. Şimdi bundan sonra ne konuşuluyor? Türkiye ilk beşte deniliyorsa, demek ki bir yere varmış."

-"Yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki sezon yabancı kontenjanı kalkıyor ve ilk 11'de 11 yabancı oynayacak. Şampiyonada elde edilen başarıdan sonra futbolcularımız dünyaca ünlü kulüplerin radarına girdi. Yerli futbolculara kulüplerimizin daha çok yer vermeleri konuşuluyor. Siz bu konuda nasıl bir tavsiyede bulunursunuz?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum. Yoksa futbolcu nasıl yetişecek? Yoksa kulüplerimizin altyapılarından, Başakşehir Akademi gibi, Mesut Özil'in kuracağı akademi gibi yerlerden yetişecek olan 10 yaşın üstü çocuklarımız için bu kapı açık olmaz. Buna fırsat vermemek lazım. Yani belli bir sayı özellikle piyasa oluşturma bakımından isabetli olabilir. Çok sayı da piyasayı öldürür. Buna fırsat vermeden kapıyı açmakta fayda var."

-"İsrail'e yönelik baskıların artırılması şarttır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de ateşkes için umutlu musunuz? Türkiye'nin bu süreçte rolü ile ilgili neler söylemek istersiniz? İsrail-Hizbullah gerginliği tedirgin edici, yeni bir savaş söz konusu olabilir mi? Böyle bir gelişme karşısında Türkiye'nin bölge ülkeleriyle diplomatik inisiyatif anlamında neler yapabileceğiyle ilgili görüşleriniz nedir?" sorusu üzerine, "Gazze konusunda iki üç gündür ciddi manada olumlu bazı gelişmeler var. MOSSAD'ın başındaki şahsın Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları." dedi.

İsrail'in bu caniliği, vahşeti daha fazla sürdürememesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail, bu katliamları devam ettirmek noktasında ayak diremeyi artık bırakmalı ve bu insanlık dışı saldırıları sonlandırmalıdır. Bu konuda uluslararası toplumun ve özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik baskılarını artırması şarttır. Bugüne kadar saldırıda direten, katliamları sürdüren İsrail'dir. İnsan haklarını ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'dir. Şimdi kalkmış çatışmaları bölgeye yaymak, kendilerini rahatlatmak için Lübnan'ı tehdit ediyorlar. İsrail çatışmaları bölgeye yayma niyetinden vazgeçmelidir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı ülkeler, bu noktada İsrail'e verdikleri destekten vazgeçmelidir. Türkiye, ilk andan itibaren barıştan yana olmuştur. Türkiye bu çatışmaların sona ermesi gerektiğini, 1967 sınırlarında iki devletli çözümün kalıcı barışı sağlayacağını en yüksek sesle dile getiren ülkedir."

- "Türkiye-İran ilişkileri daha iyi olacaktır"

"İran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan Türk kökenli bir isim. Türkiye-İran ilişkilerinde bu durumun bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Erdoğan, Pezeşkiyan'ın Azeri kökenli bir Türk olduğunu anımsattı.

Pezeşkiyan'ın, Tebriz'de Türkçe, Kürt bölgelerine gittiği zaman ise Kürtçe konuşabildiğini, Farsçaya da hakim olduğunu belirten Erdoğan, "Ben, döndüğümüzde kendisiyle irtibat kurup tebrik edeceğim. Bundan sonraki süreçte Türkiye-İran ilişkileri inşallah daha iyi olacaktır. Kaldı ki İran'la bölgede münasebetleri en iyi olan ülke Türkiye." diye konuştu.

Erdoğan, İran'ın, Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları bulunan önemli bir komşu olduğunun altını çizerek, yeni dönemde Türkiye-İran ikili ilişkilerinin artan bir tempoda, olumlu istikamette gelişmesini beklediğini dile getirdi.

- "İngiltere ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

"İngiltere'deki seçimde iktidardaki Muhafazakar Parti büyük bir hezimet yaşadı. Rishi Sunak katı göçmen politikasına rağmen büyük bir yenilgi aldı. Bu yeni dönemde İngiltere ile ilişkilerimiz nasıl olur? Sunak'ın kaybetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu ana kadar uyguladıkları politikalar ve İngiltere'nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılar Rishi Sunak'ın bana göre en önemli kayıp sebebi olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, İngiltere'de 14 yıldır bir netice alamayan İşçi Partisinin bu seçimde 411 milletvekili kazandığına dikkati çekerek, bugüne kadar İşçi Partisinin Tony Blair zamanında dahi böyle bir sayıya ulaşamadığını anımsattı.

Şimdi ise bu milletvekili sayısını yakalayarak İngiltere'de ikinci defa İşçi Partisinin böyle bir güce eriştiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı da henüz tebrik için arayamadım. Şimdi döner dönmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi onu da aramak olacak. Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir ülke olarak tekrar katılmayı düşünmediğini söylüyor. Yapacağımız görüşmede, 'bundan sonra Türkiye-İngiltere ilişkilerini nereye vardırırız?' bunları da konuşacağız. Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri son derece köklüdür. Biz, iktidarımız döneminde gerek İşçi Partili gerek Muhafazakar Partili başbakanlarla çalıştık. Önemli olan iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmalar ortaya koymaktır. Yeni dönemde de müttefikimiz İngiltere ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzde önemli gündem başlıkları var. Bunları ele alarak ilişkilerimizdeki olumlu seyri ilerletmek niyetindeyiz."

- "Muhalefet kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki olayların hatırlatılması üzerine de "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler, zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı, FETÖ'yü nasıl çökerttiyse, bunları da çökerteceğini vurgulayan Erdoğan, "Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Bu muhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor, rahat durmuyor. Hala kalkıyor, mültecilerle uğraşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mültecinin Türkiye'de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"