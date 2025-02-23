Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’la belediyenin devam eden projelerini yerinde inceledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve Uluçay’a, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve Milletvekilleri Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay eşlik etti.

Kanalizasyon Arıtma Tesisi, Ana Su Deposu, kavşak düzenlemeleri, Serbest Liman, otobüs terminali, Sakarya Magem, Suriçi restorasyon çalışmaları, Maraş Magem gibi projeleri inceleyen Erhürman, Gazimağusa Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı kutladı.

Belediyenin projeleriyle ilgili Erhürman’a bilgi veren Belediye Başkanı Uluçay da, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Erhürman ayrıca, bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.