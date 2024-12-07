Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu sabah Güzelyurt'taki açık pazarı ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Erhürman’a, Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Ürün Solyalı, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

Erhürman, ilk olarak Güzelyurt Narenciye Üreticileri ile bir araya gelerek sohbet etti, üreticilerin sorunlarını dinledi. Erhürman, üreticilerle çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Ardından Güzelyurt açık pazarını ziyaret eden Erhürman, esnaf ve halkla buluştu. Ziyaret çerçevesinde Erhürman ve beraberindeki heyet, Güzelyurt çarşısına da uğradı.

CTP heyetine yoğun ilgi gösteren Güzelyurt halkı, hükümetin son dönemdeki icraatlarını eleştirerek şikayetlerini dile getirdi.