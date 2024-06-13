Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias Otel davasında, adalet için sonuna kadar ailelerin yanında yer alacaklarını vurgulayarak "Ayakları nereye basarsa, ayaklarımız oraya basacak..." dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Adıyaman dönüşü yaptığı sosyal medya paylaşımıyla “İsias ortak davamız!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Adıyaman'dan döndük.

22 Ekim'e erteleme var. Halen tutuklu bulunanların tutukluluğunun devamına ilişkin karar var. Beklenen bir bilirkişi raporu var. Sanıkların tahammülü zorlayan savunmaları var. Belediye görevlilerinin davasıyla devam etmekte olan davanın birleştirilmesi olasılığının yükselmesi var ki önemli.

Ama en önemlisi şu: Ailelerimiz yine dimdik. Yine sabırlı, metin, sarsılmaz bir dayanışma içinde ve kararlı.

Her duruşmada sayıları biraz daha artan kaybettiğimiz rehberlerimizin aileleri hepimizi duygulandıracak şekilde "iyi ki varsınız ve birlikte mücadele ediyoruz" diyorlar ailelerimize.

Hep söyledim, yine söylüyorum. Onlarla aynı topraklarda nefes alıp vermekten gurur duyuyorum. İsias ortak davamız! Adalet için sonuna kadar yanlarındayız... Ayakları nereye basarsa, ayaklarımız oraya basacak... #isiasortakdavamız”