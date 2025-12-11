Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis bugün önemli temaslarda bulunacak.

İki lider, saat 15.15’te Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından saat 16.00’da Birleşmiş Milletler İyi Niyet Ofisi’nde, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, gerçekleştirdiği temasların ardından bugün saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda bir basın açıklaması yapacak.