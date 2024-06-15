3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, halkın Kurban Bayramını kutladı.

Derviş Eroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayrama ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi ve Kıbrıs konusuna değindi.

Eroğlu, kimsenin Kıbrıs Türk Halkı’nın devleti ve haklarını yok saymayacağını vurguladı ve "KKTC gün gele mutlaka tanınacaktır” dedi.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“ Öncelikle tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, can ve mal güvenliğimizin yegane teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı candan kutlarım.

Bayramların bizler için ayrı anlam ve önemleri vardır. Bayramlar, ailesine, birlik ve beraberliğine büyük önem veren bizler için şu veya bu nedenle oluşan kırgınlıkları geride bırakmak, kucaklaşmak, kaynaşmak, vefayı, sevgi ve saygıyı ön plana çıkarmak için fırsat yaratırlar.

Herkes bilmelidir ki bu fani dünyada esas olan, insanlık olarak, milletçe, dostlarla, akrabalarla, diğer milletlerle güzel günler geçirebilmek, geride hoş bir seda, güzel yaşanmışlıklar ve hayırlı hizmetler bırakabilmektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazı sıkıntılarla karşı karşıyadır ama bunlar aşılamayacak sorunlar değildir. Birlik beraberliğimizi bozmaz, Anavatanımız Türkiye ile birlikte yürümeye devam eder,

doğruları yapmak, hatalarımızdan uzaklaşmak için gayret gösterirsek sorunlarımızı geride bırakma sürecimiz kısalacaktır.

Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu üyelikleri için yapılan son seçimler de göstermiştir ki Rum komşularımız bizim haklarımızı kabul etme noktasından çok uzaktadır ve bu uzaklık her geçen yıl azalacağına artmaktadır.

Dolayısı ile bizim yapmamız gereken her koşulda , gelen ve gelebilecek her türlü öneri ve baskıya karşı devletimize, egemenliğimize, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüne sahip çıkmaktır.

Kimse Devletimiz ve bizim haklarımızı yok sayamaz. KKTC gün gele mutlaka tanınacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, herkese kazasız, belasız n, sağlıklı, mutlu bayramlar diler en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.”