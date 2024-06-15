Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Örgütlerden ve Birliklerden Sorumlu Başkanı Mahmut Kanber, halkın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kanber mesajında, Kıbrıs Türk esnafının sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarının büyüdüğüne işaret ederek, ülkedeki kaçak, kayıt dışılık, iflas ve kapanan işletmelerin bunu daha da belirgin hale getirdiğini kaydetti.

Hizmetler sektörünün içinde bulunduğu bu zor durumun çözümünün, ülkede yaşanan enflasyon, hayat pahalılığı, TL'nin değer kaybı ve bunların sonuçlarıyla mücadele etmeyi gerektirdiğini belirten Kanber, üreticinin, esnafın ve zanaatkarın sorunlarının popülist söylemlerle çözülemeyeceğine işaret etti, asıl meselenin; kalkınmadaki eksiklik, ülkedeki nüfus ve iş gücünün plansızlığı olduğunu kaydetti.

Bayramın kime eğlence, kime yaşam kaygısı getirdiği, sınıfsal ayrımların derinleştiği bir dünya düzeninde yaşadıklarını ifade eden Kanber, “Tüm bunlara rağmen ülkemizde birçok sorunu düzeltebilecek niteliğe sahip insan kaynağının olduğu ve mücadelesini sürdürebilecek topluluğun da bulunduğu gerçeğiyle, iyimser değil, mücadele ruhunu ortaya koyarak amaca ulaşmak için demokrasi ve hukuk çerçevesinde kendi haklarımızı toplumsal fayda noktasında bütünleyeceğimiz zamanların bayram olması dileğiyle” dedi.