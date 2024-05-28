Birinci Medya Kurumu Kurucu Kaşkanı Türk İnternet Medya Birliği kurucularından Ertan Birinci ,Radyo Televizyon Üst Kurulu ile Türk İnternet Medya Birliği’nin düzenlediği “Türkiye yüzyılında dijtal yayıncılık” konferansına katılmak üzere gittiği Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Birinci Medya Kurumu kurucu başkanı Türk İnternet Medya Birliği kurucularından Ertan Birinci Ankara'da TİMBİR ve Birlik Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

Birinci Medya Kurumu kurucu başkanı,TİMBİR kurucularından ve TİMBİR Kıbrıs Temsilcisi Ertan Birinci’yi TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TİMBİR Başkan Vekili Av. Cüneyt Altıparmak ve Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar ile TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Aksan karşıladı.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ” Kıbrıs’ın her daim yanındayız” diyerek Birinci’ye ziyaretleri için teşekkür etti.

Birinci de TİMBİR’in medya alanında güçlü bir yapı haline geldiğini söyleyerek kurucular arasında olmaktan gurur duyduğunu belirtti.