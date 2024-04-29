Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi bugün Yüksek Mühendis Mimar yıllarca Satranç Federasyonuna başkanlık etmiş Mehmet Akanyeti ve Erol Değgin ziyaret etti.

MEHMET AKANYETİ “YARINSIZLIK” ROMANINI TAKDİM ETTİ

Yüksek Mühendis Mimar Satranç Federasyonuna başkanlık etmiş Mehmet Akanyeti 50 yıl önce yazdığı “Yarınsızlık” adlı romanını Ertan Birinci’ye takdim ettti.

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Akanyeti kitabını Birinci’ye takdim ederken yaptığı konuşmasında, Birinci’nin sadece spora değil sporunda içinde bulundurduğu kültür ve çevre sorunlarına olan duyarlılığından bahsetti.

Birinci’de konuşmasında 50 yıl önce yazılan “Yarınsızlık” romanının bugün de geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

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EROL DEĞGİN 3. KİTABI “BENİM DÜNYAM 3 GÜNLÜKLERİM” KİTABINI TAKDİM ETTİ

Daha sonra Erol Değgin’de Birinci’ye üçüncü kitabı olan “Benim Dünyam 3 Günlüklerim” adlı kitabını takdim etti.

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Değgin kitabını takdim ederken yaptığı konuşmasında, Birinci ile olan anılarından söz etti ve kitabı takdim etti.

Editör: Genç Editör