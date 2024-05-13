Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye – Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberlerindeki heyetler ile KKTC Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve CTP Milletvekili Erkut Şahali yer aldı.

-Ertuğruloğlu: “Denktaş ömrünü harcadı…”

Kabulde konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dostluk gruplarını KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, heyet ile sonraki ziyaretinde yeni Meclis binasında bir araya gelmeyi temenni etti. Yakın geçmişte Azerbaycan’a gittiğini de belirten Ertuğruloğlu, orada çok iyi ağırlandığını aktardı.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa değinen Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda mücadelemiz devam ediyor.” diyerek, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesini kendi etki alanları içindeki ülkelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fiilen tanınmasını engelleme yönünde baskı yapmaya devam ettiğini, tanınmamışlığın devletin olmadığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Devlet vardır ve bütün organları ile kurulmuştur ve eksiği, yanlışı varsa ki her devlet gibi var, bunların sorumlusu bizlere yıllardır haksız politikalar uygulayan ülkelerdir.” diye konuştu. Kıbrıs konusunda yanlış bir bilgi birikimi olduğunu da anlatan Ertuğruloğlu, “Ortaklığı karşı taraf bozdu.” dedi.

Ertuğruloğlu, Rumların gerçek siyasetinin Türkleri azınlık olarak görmek olduğunu belirterek, BM denetimde müzakerelerin 60 yıl denendiğini ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın bu süreçte ömrünü harcadığını anlattı.

Dünyanın gözünde Rumlar devletken Türklerin toplum olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, “Masaya eşitsizlik statüsü ile oturursanız eşitler olarak kalkmanız mümkün değildir.” dedi ve Crans Montana sonrası Türk tarafının yeni siyaset ortaya koyduğunu anımsattı.

Kıbrıs Türk tarafı olarak diyalogdan kaçmadıklarını ancak anlamsız bir müzakere sürecine girmenin anlamı olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan çıkarılması için bir oyun oynandığını söyledi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tanınmışlığını kullanarak Kıbrıslı Türkler aleyhine yalan yanlış politikalar yürüttüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının bugün savunduğu politikanın hemen kabul görmesini beklemediğini ifade eden Dışişleri Bakanı, “Ama onların kabul etmemesi bizim vazgeçeceğimiz anlamına gelmez.” dedi, Ertuğruloğlu, Türkiye ile Azerbaycan’a yardım ve hoşgörüleri için teşekkür de etti.

-Feyziyev: “KKTC’nin bir gün bağımsız bir devlet olarak kabul göreceğine inanıyorum”

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ise konuşmasında, Türk devletlerinin birbirini savunması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin mücadelesine işaret ederek, “Her şeyin sonunda başarılı olma fırsatı var.” diyen Feyziyev, Azerbaycan örneğini verdi ve KKTC’nin bir gün bağımsız bir devlet olarak kabul göreceğine inanç belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son 20 yılda güçlendiğini ve bu durumun Türk devletleri için yeni bir devranı başlattığını da ekleyen Feyziyev, Türkiye’nin AB üyeliği aleyhinde görüş ortaya koydu, “Bizim medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz başka” diyerek Türk devletlerinin ayrı birliklerini kurması gerektiğini söyledi.

KKTC’nin bağımsızlığının Türk devletleri açısından önemine vurgu yapan Feyziyev, Azerbaycan Meclisi’nin ilk kez resmi olarak KKTC’ye gelerek ilişki kurduğunu söyledi ve bunun diplomatik seviyede tanınma anlamına geldiğini kaydetti. Feyziyev, ilişkilerin artacağına inanç da belirtirken, Azerbaycan’ın her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olacağını vurguladı.

-Ertuğruloğlu

Yeniden söz alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Biz AB düşmanı değiliz. AB’nin bize tutumları yanlış… Bunu vurgulamak düşmanlık değil.” dedi.