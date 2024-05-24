Bir süredir kayıp olan Nepalli dağcı Binod Babu Bastakoti ile Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui, Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu.

Kenyalı dağcı Kirui’ye rehberlik eden Nawang Sherpa isimli Nepalli dağcıya ise henüz ulaşılamadı.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Everest'in zirvesine tırmanmaya çalışan 37 yaşındaki dağcı Bastakoti'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, bir süredir kendisinden haber alınamayan Bastakoti'nin cesedinin 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı zirvesi yakınında bulunduğunu açıkladı. Dağcının ölümünün yüksek irtifa hastalığından kaynaklandığını değerlendiriliyor.

Yetkililer ayrıca dün, 40 yaşındaki Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui'nin Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulunduğunu, Kirui'ye eşlik eden Nepalli rehber Nawang Sherpa'ya hala ulaşılamadığını duyurdu.

Everest Today'in haberine göre, Kirui'nin cesedi Everest'in zirvesine yakın bir bölgede tespit edildi.

Kenyalı dağcı Kirui ve Nepalli rehberinden önceki günden beri haber alınamıyordu.

Kirui'nin oksijen takviyesi almadan Everest Dağı'na tırmanma girişimde bulunan ilk Afrikalı dağcı olduğu belirtildi.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.