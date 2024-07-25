İklim değişikliği nedeniyle İngiltere'de aşırı sıcaklıkların sıklığı son 10 yılda üç kattan fazla artarken, ülkede uzun süreli ve şiddetli yağmurlu günlerin sayısında kayda değer artış görüldü.

İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), yıllık "İngiltere İkliminin Durumu" raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak ikinci sene oldu. Haziran ve eylül, en sıcak aylar olarak kayıtlara geçti.

Met Office bilim insanları, aşırı sıcaklıkların insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğunu belirtti.

Rapora göre, geçen yıl ülkede aşırı sıcak günlerin sıklığında önemli ölçüde artış görüldü.

Met Office'in "keyifli" olarak tanımladığı 20 derece veya daha yüksek sıcaklıktaki günlerin sayısı yüzde 40, 30 derece ve üstündeki "çok daha sıcak günlerin" sayısı ise son 10 yılda üç kattan fazla arttı.

Bu değişiklikler yağışlı ve soğuk olan İngiltere iklimi için olumlu gibi görünse de Met Office değişen iklimin, ülkenin ekosistemi ve altyapısı için tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Benzer şekilde, yağışlı günlerin sıklığında da son 10 yılda iklim değişikliği nedeniyle yüzde 20 artış tespit edildi.

Raporun başyazarı ve Met Office İklim Bilim İnsanı Mike Kendon, yaptığı değerlendirmede, aşırı hava koşullarının sıklığındaki kayda değer değişikliklerin insanların hayatı üzerinde gerçek bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "2023 de ilginç ve zaman zaman önemli hava olaylarının yaşandığı bir yıl oldu. İngiltere'de açık farkla en sıcak haziran ayının yaşanmasından, eylülde yaşanan önemli bir sıcak hava dalgasına ve sonbaharda ciddi sel sorunlarıyla sonuçlanan fırtına sezonuna kadar, tipik olarak değişken hava koşullarının yaşandığı bir yıl daha oldu. Ancak bu doğal değişkenliğin altında, yaşadığımız hava durumunu etkileyen iklim değişikliğinin devam eden ve artan etkisi yatıyor." ifadelerini kullandı.