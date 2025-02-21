Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (Zeytin Koop) Yönetim Kurulları, ortak açıklama yaparak üreticinin alın teri olan harubun ocak ayında ödeneceği sözlerine rağmen, şubat ayının sonuna gelindiği halde belirsizliğin sürdüğünü belirtti.

EZKOOP ve Zeytin-Koop, harup ürününe hak ettiği değerin verilmesi için ilgili tüm tarafların harekete geçmesi çağrısında bulundu.

EZKOOP’tan yapılan açıklamaya göre, “Harup aylar öncesinden hasat edilmiş, torbalanmış, kooperatiflerimiz aracılığıyla da Binboğa Yem Fabrikası ile yapılan protokol çerçevesinde Boğaz Tesisleri’nde sağlıklı bir şekilde depolanmıştır. Hangi üreticinin hangi köyden ne kadar ürün verdiğine kadar kayıtlar Harup Fabrikası ve Ezkoop Yetkilileri tarafından kayda geçirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

EZKOOP ve Zeytin-Koop olarak üreticilerle birlikte zeytinde olduğu gibi üstlendikleri bu sorumluluğun harup ağacının ve ürününün geleceğe taşınmasından başka bir şey olmadığının kaydedildiği açıklamada, “Sadece elimizi değil, tüm riskleri de göze alarak gövdemizi de taşın altına koyduk.” denildi.

- "İlgili tüm tarafların harekete geçmesi için çağrı..."

Aradan 5 ay geçmesine rağmen hala daha verilen tüm sözlerin havada asılı kaldığının belirtildiği ve sözlerin yalan olduğunun savunulduğu açıklama, şöyle devam etti:

“Ülkemizin stratejik sanayi ürünlerden bir tanesi olması yanında, doğamızın ve orman varlığımızın da en önemli unsuru olduğu halde, yetkililerin sergilediği bu çaresizlik, samimi olarak söylemek gerekirse kabul edilebilir değildir. Elbette ki yılların getirdiği bir ihmal vardır. Bu ihmali kabul etmekle birlikte, bu ihmalin aynı şekilde devam etmesi halinde, ülkemize ait bir ürünün daha tarihe karışmasından başka bir sonuç vermez. Üreticimizin giderek artan öfkesinin yanında ağaçları kesme noktasına gelmesi ayrı bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Sonuç olarak, bir an önce üreticilerimizin ve kooperatifimizin de katılımıyla sadece tüketmekte ustalaşan bürokratik yapıların yıkılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.”

Açıklamada, harup ürününe hak ettiği değerin verilmesi için ilgili tüm tarafların harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu, “EZ-KOOP ve Zeytin-Koop olarak, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.