Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Eski Başkanı sanık Fatma Ünal, yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Dava, 10 Haziran'a ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada,

İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ile sanık avukatı Doğa Zeki de hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada Zeki, Güzelyurt'ta gerçekleştirilen ilk tahkikat duruşmalarında sunulan emarelerin birçoğunun henüz kendisine iletilmediğini söyledi.

Zeki, davayla ilgili alınması gereken ve mahkemeye sunulan emareler, dava ithamnamesi ve tanık ifadelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avukat Zeki, müvekkiliyle ilgili yeni bir dava ikame edilmesinin de beklendiğini öğrendiğini belirtti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise, savunmanın istediği evrakları savunmaya vereceklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, davayı 10 Haziran'a tehir ederek bu süre içerisinde evrak teatisi işlerinin de tamamlanmasına emir verdi.

Hatırlanacağı üzere, toplam beş tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 41 emare sunulmuştu.

Sanık Fatma Ünal, "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.