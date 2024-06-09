Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşandı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim gerçekleşti. Yıldırım, Koç'u başkan ilan ederek şampiyonluk mesajı verdi. Böylece sarı lacivertlilerde 3. Ali Koç dönemi başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi gerçekleşti.



Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi 17.00'da sona erdi.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak yoğun katılım gösterdi.

Koç'un oy pusularının rengi sarı, Yıldırım'ın ise beyaz olduğu seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Bu rakamdan aidatını yatırmayanları çıkarınca 33 bin üyenin sandığa gelmesi bekleniyordu.



Toplamda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı.

Koç oyunu 27, Yıldırım ise 45 numaralı sandıkta kullandı.



Seçimin ardından Yıldırım, Koç'u başkan ilan etti. Böylece Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi başladı.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yol haritasını çizdik inşallah Ali Koç ve arkadaşları bu yol haritası doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." dedi.

Kongrede oyuncu Sarp Akkaya gibi ünlü isimler de yer aldı.