Prime esas kazançların alt ve üst sınırları 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere artırıldı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca, günlük kazançların alt ve üst sınırlarıyla gelir basamakları tablosunu onaylayarak Resmi Gazete'de yayımladı.

Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi kararı uyarınca Bakanlar Kurulu'nun onayladığı rakamlara göre, sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak kazançların alt sınırı günlük 1,130.87 TL; aylık da 33 bin 926 TL oldu.

Üst sınır ise günlük 7 bin 916.07 TL, aylık da 237 bin 482 olarak onaylandı.